Captura Marina al "Chapo Félix", presunto operador de "Los Mayos"
Durante la operación en Tamazula se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y chalecos balísticos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Resultado de las acciones para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, en Tamazula, Durango, la Secretaría de Marina informó que sus elementos detuvieron a cuatro personas, entre ellas Fernando "N", alias "Chapo Félix", identificado como operador de una célula delictiva autodenominada "Fuerzas Especiales Zambada", vinculada con la facción "Los Mayos".
Durante la operación se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y chalecos balísticos.
El Gabinete de Seguridad señaló que continuará las acciones coordinadas en Sinaloa y entidades colindantes para detener a los generadores de violencia, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y avanzar en la pacificación de la región.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cae "El Pagador", líder de célula criminal ligada a "Los Mayos"
En el operativo se aseguraron armas, drogas y radios, además de la detención de líderes con antecedentes judiciales
no te pierdas estas noticias
Captura Marina al "Chapo Félix", presunto operador de "Los Mayos"
Pulso Online
Durante la operación en Tamazula se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y chalecos balísticos
Pacientes terminales en Sinaloa podrán decidir sobre tratamientos médicos
El Universal
La ley establece requisitos para documento de voluntad anticipada ante Notario Público.
Festival Día Internacional de la Raicilla 2026: fechas y sede
El Universal
Se presentarán bailes folclóricos, visitas guiadas y concurso para elegir embajadora de la raicilla.