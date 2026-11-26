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Resultado de las acciones para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, en Tamazula, Durango, la Secretaría de Marina informó que sus elementos detuvieron a cuatro personas, entre ellas Fernando "N", alias "Chapo Félix", identificado como operador de una célula delictiva autodenominada "Fuerzas Especiales Zambada", vinculada con la facción "Los Mayos".

Durante la operación se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y chalecos balísticos.

El Gabinete de Seguridad señaló que continuará las acciones coordinadas en Sinaloa y entidades colindantes para detener a los generadores de violencia, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y avanzar en la pacificación de la región.

Resultado de las acciones para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, en Tamazula, Durango, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro personas, entre ellas Fernando "N", alias "Chapo Félix", identificado como operador de una célula delictiva autodenominada "Fuerzas Especiales Zambada", vinculada con la facción "Los Mayos". Durante la operación se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y chalecos balísticos. El Gabinete de Seguridad continuará las acciones coordinadas en Sinaloa y entidades colindantes para detener a los generadores de violencia, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y avanzar en la pacificación de la región. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 26, 2026

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