Sheinbaum celebra apertura de oficina de Amexcid en Cuba
México continúa enviando insumos médicos a Cuba y mantiene contacto directo con autoridades cubanas y Amexcid.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la reciente apertura de una oficina de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) en Cuba.
En su conferencia mañanera de este jueves 26 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró el apoyo de México para la isla.
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"Seguimos enviando insumos médicos. Recientemente la Amexcid abrió sus puertas en La Habana para poder facilitar el envío de alimentos y algunos otros insumos de manera humanitaria. Y estamos muy en contacto a través del gobierno de México y también de la Amexcid", dijo.
"Hemos manifestado primero que quien decide sobre Cuba es el pueblo cubano. La política exterior mexicana es muy clara en la autodeterminación de los pueblos. Los únicos que pueden decidir el destino de Cuba es el pueblo cubano, nadie más", expresó al rechazar el bloqueo comercial y energético a Cuba.
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