SEP frena rumores: libros gratuitos no se tocan

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que no habrá cambios en los libros de texto gratuitos ni se alterará la esencia de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

En un comunicado, la dependencia reconoció la labor del aún director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, al señalar que su trabajo fue parte importante de la NEM y de los 107 Libros de Texto Gratuitos que actualmente se utilizan en las aulas.

"Fue un trabajo colectivo y así debe recordarse", expresó la institución encabezada por Mario Delgado Carrillo, al destacar que los materiales surgieron del esfuerzo coordinado de equipos técnicos, docentes, investigadores y comunidades escolares.

La SEP expuso que desde 2018, con la elección del expresidente Andrés Manuel López Obrador, México emprendió un cambio que tuvo en la educación uno de sus pilares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Frente a décadas de neoliberalismo que puso la educación al servicio del mercado, la Nueva Escuela Mexicana propuso formar una ciudadanía crítica, humanista y comprometida. Hoy, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ese camino se fortalece", enfatizó.

La dependencia precisó que la NEM se nutre de décadas de luchas pedagógicas y del trabajo de miles de maestras y maestros en 231 mil escuelas, con casi 24 millones de estudiantes y 1.2 millones de docentes.

Indicó además que, a dos años de la implementación de estos materiales, existen aprendizajes que permiten fortalecer el modelo educativo.

"Un libro de texto es una herramienta viva (...) debe estar sujeto a una dinámica permanente de actualización y mejora", subrayó.

Finalmente, la SEP rechazó que se pretendan eliminar contenidos vinculados con los procesos de transformación o el obradorismo.

"Nunca se ha pedido que se retiren de los libros las luchas y los movimientos insurgentes que dignamente ha protagonizado el pueblo de México", puntualizó.