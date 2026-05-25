México refuerza filtros sanitarios ante Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- En medio del

en África y ante el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta

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afirmó que se tiene que garantizarpara evitar contagios en México.Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "tiene que haberque se trabajen con el, porque evidentemente si hay un problema de una enfermedad contagiosa, hay que tomar medidas deque garanticen que no van a contagiar en México"."Sonque se tienen que seguir y ahí elestá muy atento a que esto pueda ocurrir así", dijo.En ese sentido, detalló que, informará próximamente sobre losque se están implementando ante la realización del"No quiere decir que no puedan viajar, sino que debe ser con todas las medidas que tienen que hacerse necesariamente", dijo.