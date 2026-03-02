Sheinbaum critica a la ONU ante conflicto en Oriente Medio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que la ONU ha perdido "cada vez más fuerza" y "dejó de cumplir su labor" porque se "imponen los países con mayor fuerza militar", en sus primeras declaraciones sobre el conflicto en torno a Irán.

Claudia Sheinbaum critica la actuación de la ONU en el conflicto de Irán

"La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. Se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso pues no puede ser (...) Hoy estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza", dijo la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Ante la escalada bélica en Oriente Medio, Sheinbaum urgió a recuperar el papel de la "política diplomática multilateral", ya que, a su juicio, "quien paga" las consecuencias de la guerra es la población civil.

Postura de México sobre autodeterminación y derechos humanos

La gobernante señaló que no es un asunto de si "uno está de acuerdo con un régimen u otro" porque "quienes sufren" son los ciudadanos, de modo que llamó a alcanzar una solución pacífica para así "evitar las guerras".

"Es el respeto a la autodeterminación y esa es la declaración de las Naciones Unidas. No solo es nuestra Constitución, sino que está en la carta de Naciones Unidas y su formación, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, respeto a la autodeterminación de los pueblos", recalcó.

Asimismo, Sheinbaum añadió que si hay algún país donde haya "violación a los derechos humanos", la solución debería encontrarse en el marco multilateral y no "a partir de invasiones o guerras".

"Esa es nuestra posición, siempre ha sido esta nuestra posición. Y siempre es buscar la solución pacífica", insistió, al recordar que esa postura está recogida en el texto constitucional de México.

Preguntada por si Estados Unidos puede acoger el Mundial después de los ataques contra Irán, apuntó que ese es "otro tema" porque el objetivo de este torneo es fomentar la "comunicación entre los pueblos" y que el deporte "te lleve a la paz".

"Pero lo que se busca con las Olimpiadas, con los mundiales, pues es enaltecer la relación pacífica de los pueblos y de los Gobiernos. Entonces, hay que avanzar hacia ello, siempre", concluyó.

Escalada bélica en Oriente Medio y respuesta de Irán

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse y ha amenazado con responder con la mayor fuerza.

Durante el fin de semana no han cesado los bombardeos en la zona. Teherán está respondiendo a los bombardeos de EE.UU. e Israel con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en varios países de la región.