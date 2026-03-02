Santos recibe al líder Cruz Azul en duelo de extremos

Santos Laguna, el último lugar de la tabla general, tendrá una misión difícil en la jornada 9 del Clausura 2026 al recibir la visita del líder Cruz Azul.

El cuadro lagunero ha tenido un difícil y complicado torneo, en donde sólo ha cosechado dos puntos, producto de dos empates por seis derrotas, es el peor equipo de la Liga MX recibiendo 23 goles en contra por nueve a favor.

El técnico Roberto Tapia no ha podido encontrar la solución a tan grave problema, y por lo menos esta jornada podría estar cantada una derrota más, salvo una sorpresa que pueda darle a su afición.

En el encuentro ante los Gallos Blancos del Querétaro rescató un punto al estar dos veces abajo en el marcador, aunque el rival también es de los cuadros que tiene un mal torneo. De cualquier modo, un punto para Santos es oro molido, aunque no era el resultado esperado.

Sin embargo, en la próxima jornada tendrá un partido más que difícil al recibir a la Máquina del Cruz Azul, el líder que está que no cree en nadie.

La Máquina de Nicolás Larcamón está tomando un gran nivel, con equipo sólido en defensa y ataque y con refuerzos que se han adaptado rápidamente al sistema impuesto por el técnico celeste.

Ante Santos, los celestes tienen una oportunidad de oro para afianzarse en el liderato general, pues las realidades de ambos cuadros son muy opuestas y no se ve por donde el cuadro lagunero pueda hacerle daño.

Aunque la confianza puede ser un factor para que los de La Noria puedan tener un golpe de realidad que podría darles una gran sorpresa.

El liderato sigue en juego, pues un empate o una derrota de Cruz Azul dejaría la puerta abierta para equipos como Guadalajara, Toluca o Pumas que están acechando para asumir la cima genera.

Así, lo que parece un partido a modo para que la Maquina siga mandando en el Clausura 2026, también podría ser un duro golpe en sus aspiraciones si no saca los tres puntos como visitante en la Comarca Lagunera.

Santos recibirá a Cruz Azul este martes 3 de marzo en punto de las 19:00 horas el estadio TSM, partido que será transmitido por Canal 5, TUDN y Vix.