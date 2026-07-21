Sheinbaum ve "obvia" participación de EU en captura de "El Mayo"

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Ciudad de México, 21 de julio (EFE).- La presidenta Claudia Sheinbaum consideró este martes que es "obvia" la participación de agentes estadounidenses en la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, condenado el lunes a cadena perpetua por una corte federal de Nueva York.

La mandataria cuestionó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) exhibiera en un museo el avión en el que Zambada fue trasladado a territorio estadounidense, pese a que la versión oficial de Washington sostiene que sus agentes no participaron en la operación.

"¿Por qué muestran un avión como si fuera en una feria? Como un operativo de ellos, cuando la versión oficial es que ellos no participaron. Es una contradicción", declaró durante su conferencia matutina.

Sheinbaum informó que Estados Unidos no ha respondido los requerimientos enviados recientemente por México para esclarecer las circunstancias de la captura y determinar si agentes estadounidenses intervinieron en territorio nacional.

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Recordó que la detención del cofundador del Cártel de Sinaloa provocó una disputa interna y una oleada de violencia en esa entidad.

"Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar al país y colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a Estados Unidos. Igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México. Y cada quien debe hacer su trabajo", afirmó.

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Sobre la condena contra Zambada, la presidenta evitó expresar una postura personal y se mostró escéptica ante el llamado del narcotraficante para poner fin a la violencia en México.

"Viniendo de quien viene es difícil citarlo", respondió antes de señalar que su Gobierno trabaja en la atención de las causas para impedir que los jóvenes se incorporen a grupos delictivos.

También pidió a la Fiscalía General de la República revisar si el Estado mexicano debe reclamar una parte de los 15 millones de dólares que las autoridades estadounidenses decomisarán al narcotraficante.

Zambada sostiene que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, lo secuestró y trasladó contra su voluntad a Estados Unidos en 2024. Esa versión difiere de la presentada inicialmente por las autoridades estadounidenses.