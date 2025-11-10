A un año, aún indagan caso del bar Bling Bling

Cuautitlán Izcalli, Méx.- A un año del ataque armado en el bar Bling Bling, que causó la muerte de 6 personas, el proceso de investigación continúa contra 10 detenidos que están presuntamente involucrados en los hechos registrados el 10 de noviembre del 2024, en el establecimiento que se ubicaba en la colonia San Francisco Tepojaco y por delitos contra la salud y acopio de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó a El Universal que todos los arrestados están recluidos en un penal y vinculados a proceso, el cual se encuentra en la etapa intermedia. Por lo tanto, aún no hay sentencias.

Se trata de Juan Carlos “N”, alias Remington; Juan Cristóbal “N”, alias Juárez; Irvin Adonay, alias Pinky; y Cristian Uriel alias El Cristian, Ismael “N”, alias el Buchanas; Oscar “N”; Edith Verónica “N”; Ana Karen “N”; Juan “N”; y un adolescente.

A un año, la FGJEM no ha realizado el trámite para la extinción de dominio por el estatus de la investigación del local. “Hasta el momento ningún interesado ha comparecido para acreditar la legítima propiedad del lugar”, dijo la fiscalía.

