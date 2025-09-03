Sheinbaum pide no violencia tras pelea "Alito"-Noroña

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la no violencia y señaló que el Congreso de la Unión así como los congresos estatales son el espacio del debate de las ideas.

Lo anterior al ser cuestionada sobre las declaraciones de Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, quién aseguró que el expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se merecía los golpes que recibió de Alejandro Moreno, senador y líder nacional del PRI.

"(...) la violencia nunca nunca se puede justificar entonces sí es un llamado a elevar el tono del debate y no caer pues en provocaciones primero algunos y a otros pues condenar la violencia", destacó.

Cabe mencionar que, el gobernador de Coahuila expresó que nada justifica a su violencia, por lo que llamó a resolver las diferencias por el diálogo y aseguró que como norteño "somos muy directos".

"No, no, no, nada justifica la violencia, simplemente son momentos que se dan a raíz de ese tipo de ambientes y situaciones", dijo.

Reacciona a designación de Kenia López

"Se respetó la regla que está muy bien", comentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de que se designó Kenia López Rabadán (PAN) como nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

"Pues hay una regla, por lo que entiendo establecida, en el Senado es distinto, pero en el caso de la cámara de Diputados va a turnándose un año le toca al partido mayoritario luego al que sigue y así, el siguiente año le tocará que al partido Verde creo que le toca. Entonces pues así se respetó la regla que está muy bien", comentó la mandataria federal.

En su primer mensaje como presidenta de la Cámara de Diputados, López Rabadán afirmó que cree en el equilibrio de poderes, la pluralidad del poder legislativo y en la palabra como punto de encuentro.

Como vicepresidentes de la Mesa Directiva, fueron elegidos Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), Paulina Rubio Fernández (PAN) y Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM).