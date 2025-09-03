Suspenden clases en Navolato por violencia

NAVOLATO, Sin.- A causa de los continuos enfrentamientos registrados entre grupos rivales este martes, en la sindicatura de Villa Juárez, del municipio de Navolato, fueron suspendidas las clases, en el nivel básico y medio superior por seguridad de los alumnos y docentes.

Los padres de familia determinaron no enviar a sus hijos a las escuelas ante el temor de que pudieran quedar en medio de las balaceras.

En un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el C-4i captó hechos de violencia en Villa Juárez, por lo que se desplegó un operativo en esa zona para restablecer la tranquilidad.

Las autoridades no han divulgado si en este despliegue se logró detener alguno de los participantes en los enfrentamientos o si se tienen reportes de personas muertas o heridas.

Sólo se dio a conocer que en el interior del campo de beisbol “Gustavo Plata Obeso”, de la comunidad de Bachimeto, también en Navolato, fue localizado muerto un hombre identificado como Oswaldo “N”.

Asesinan a policía de Culiacán

En tanto, en la colonia Villa Bonita, al sur-poniente de Culiacán, el policía municipal Jorge Luis “N” fue asesinado a bordo del automóvil que conducía, muy cerca de su casa. Con lo que, suman 33 policías municipales, estatales y de investigación asesinados en lo que va del año.