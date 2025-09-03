Asesinan a niño por tocar timbres

HOUSTON.- Un hombre de Houston fue acusado de asesinato después de matar a balazos a un niño de 11 años que tocó el timbre de una casa y salió corriendo, informó la policía el martes.

El hombre de 42 años, identificado por las autoridades como Gonzalo Leon Jr., fue detenido y fichado en la cárcel del condado Harris, en Houston, el martes por la mañana. En los registros locales de propiedad, el nombre de Leon coincide con el del propietario de la casa donde la policía dice que el niño tocó la puerta.

En los registros judiciales no aparece un abogado a nombre de Leon para que comentara sobre las acusaciones.

El niño, Julian Guzman, y un primo asistieron a una fiesta de cumpleaños el sábado por la noche, cuando “se aburrieron y quisieron tocar timbres, o jugar a ‘tocar y correr’”, según una declaración jurada de causa probable. El juego consiste en tocar un timbre o golpear una puerta y huir antes de que alguien dentro de la residencia abra la puerta.

En los últimos meses, los departamentos de policía de todo el país han emitido anuncios de servicio público para advertir a la población que este tipo de acciones no son graciosas sino peligrosas. Los propietarios no tienen forma de saber que es “solo una broma”, según publicó en Facebook el Departamento de Policía de Georgetown, Kentucky, en junio pasado.

El primo de Guzman dijo a los investigadores que tocaron varias veces a la puerta de Leon y huyeron. En una declaración inicial, la policía había señalado que Guzman tocó un timbre, pero en la declaración jurada aparece que el niño golpeó la puerta.

La última vez que él y su primo tocaron la puerta, Leon salió sosteniendo una pistola que disparó una vez hacia el suelo. Más tarde, Leon levantó la pistola y les disparó a Guzman y a su primo.