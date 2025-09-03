Kenia López, presidenta de Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO.- La panista Kenia López Rabadán rindió protesta este martes 2 de septiembre como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sucediendo al morenista Sergio Gutiérrez Luna.

Desde el 25 de agosto, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la bancada oficialista respetaría “el acuerdo fundacional pactado de buena voluntad” al inicio de la legislatura para dejar la Mesa Directiva a cargo del grupo parlamentario panista.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que López Rabadán sea “destapada” por Acción Nacional para ser presidenta de la Cámara baja, Monreal puntualizó que su opinión sobre la diputada es “positiva” y que siente respeto por su labor legislativa.

Aunque en un comienzo no hubo acuerdo con las propuestas presentadas por el Partido Acción Nacional, al final Kenia López Rabadán fue aprobada por la mayoría morenista.

Al asumir la presidencia de San Lázaro, la panista garantizó que conducirá los trabajos parlamentarios en “estricto apego a la legalidad” y con convicción”.