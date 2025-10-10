Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo pero evita el tema Machado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el apoyo de su gobierno al exmandatario peruano Pedro Castillo, luego de que el Congreso de Perú destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que fue un golpe de Estado el que destituyó a Pedro Castillo.

"Nuestra solidaridad siempre con él, y pues creo que fue por unanimidad la destitución (de Boluarte), pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo", expresó la Mandataria federal.

El Congreso de Perú destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar el mismo día un juicio político por la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.

Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022, con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión.

"En consecuencia ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República", anunció el jefe del Congreso, José Jerí, en la maratónica sesión. La mandataria se negó a ejercer su derecho a la defensa.

Sheinbaum reacciona a Premio Nobel de Machado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al Premio Nobel de la Paz que ganó María Corina Machado, líder opositora venezolana.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre, Sheinbaum Pardo se limitó a decir: "Siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución y me quedaría hasta ahí el comentario".

La líder opositora venezolana fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la promoción de los derechos democráticos de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

La excandidata presidencial cumple con los tres criterios de Alfred Nobel, ya que ha unido a la oposición de su país; nunca ha titubeado en resistir a la militarización de Venezuela y ha sido firme en su apoyo a una transición pacífica.