logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo pero evita el tema Machado

La líder opositora venezolana fue reconocida por su trabajo en la promoción de los derechos democráticos

Por El Universal

Octubre 10, 2025 10:03 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo / El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo / El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el apoyo de su gobierno al exmandatario peruano Pedro Castillo, luego de que el Congreso de Perú destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que fue un golpe de Estado el que destituyó a Pedro Castillo.

"Nuestra solidaridad siempre con él, y pues creo que fue por unanimidad la destitución (de Boluarte), pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo", expresó la Mandataria federal.

El Congreso de Perú destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar el mismo día un juicio político por la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022, con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión.

"En consecuencia ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República", anunció el jefe del Congreso, José Jerí, en la maratónica sesión. La mandataria se negó a ejercer su derecho a la defensa.

Sheinbaum reacciona a Premio Nobel de Machado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al Premio Nobel de la Paz que ganó María Corina Machado, líder opositora venezolana.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre, Sheinbaum Pardo se limitó a decir: "Siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución y me quedaría hasta ahí el comentario".

La líder opositora venezolana fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la promoción de los derechos democráticos de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

La excandidata presidencial cumple con los tres criterios de Alfred Nobel, ya que ha unido a la oposición de su país; nunca ha titubeado en resistir a la militarización de Venezuela y ha sido firme en su apoyo a una transición pacífica.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo pero evita el tema Machado
Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo pero evita el tema Machado

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo pero evita el tema Machado

SLP

El Universal

La líder opositora venezolana fue reconocida por su trabajo en la promoción de los derechos democráticos

Confirman dos fallecidos por lluvias en México
Confirman dos fallecidos por lluvias en México

Confirman dos fallecidos por lluvias en México

SLP

El Universal

Registra PC intensas lluvias en 31 entidades

Morena impulsa creación de Ley General contra la Extorsión
Morena impulsa creación de Ley General contra la Extorsión

Morena impulsa creación de Ley General contra la Extorsión

SLP

El Universal

Ricardo Monreal pidió al Congreso acelerar su discusión antes de diciembre, al ser el delito con mayor crecimiento este año

Lluvias intensas en cinco estados
Lluvias intensas en cinco estados

Lluvias intensas en cinco estados

SLP

El Universal

SLP está afectado por una vaguada monzónica, que provocó el desbordamiento de ríos