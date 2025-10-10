Lluvias intensas en cinco estados

Ciudad de México.- El territorio mexicano está bajo el efecto de varios fenómenos meteorológicos, lo que está provocando fuertes lluvias en varios estados del país, como San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

En el caso de San Luis Potosí, las intensas lluvias provocadas por una vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano han ocasionado el desbordamiento de ríos, inundaciones severas y múltiples afectaciones en distintos municipios de la Huasteca Potosina.

Por ejemplo, en Ciudad Valles, las lluvias dejaron incomunicado el centro con el poniente del municipio, luego de que el nivel del agua cubriera por completo el malecón y el puente de la colonia Juárez. Mientras que en Axtla de Terrazas, el río superó los ocho metros de su cauce normal.

De igual manera en el estado de Hidalgo, el incidente más grave ocurrió en Acaxochitlán, en las curvas de “La Herradura”, en el lugar conocido como Venta Quemada, donde un árbol colapsó sobre un automóvil y provocó la muerte de dos de sus tripulantes, mientras que dos menores fueron rescatados y trasladados al Hospital General de Tulancingo.

En Veracruz, las lluvias han golpeado la franja desde Nautla hasta Pánuco, provocando deslaves en carreteras. Docenas de caminos rurales también se vieron afectados.