Sheinbaum va contra pensiones de altos exfuncionarios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para establecer límites a las pensiones de exfuncionarios de alto nivel, con el objetivo de reducir "privilegios" y destinar recursos a programas sociales.

"Es un párrafo en el (artículo) 127 constitucional que tiene que ver con pensiones y privilegios. Es decir, exfuncionarios de altos mandos en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas, a partir de la aprobación de la reforma recibirán la mitad del ingreso del titular o la titular del ejecutivo federal", explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana detalló que algunos exservidores públicos perciben montos elevados desde hace años.

"Aquí cuando que estamos diciendo es que exfuncionarios de altos mandos que hoy reciben (mensualmente) un millón de pesos (58.378 dólares) o 300.000 pesos (17.531 dólares) y que lo han recibido ya por bastantes años", apuntó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sheinbaum sostuvo que el ajuste no afectaría derechos laborales de base, pues respetaría las pensiones de trabajadores con contrato colectivo.

Además, precisó que el cambio aplicaría tras su eventual aprobación legislativa "o sea, lo que ya fue, ya fue, pero a partir de ahora ya va a ser algo distinto (...) si lo aprueba el Congreso".

La presidenta estimó que la medida generaría ahorros de hasta cinco millones de pesos (caso 292.000 dólares) para el gasto social pues esos recursos "se van a ir a programas de bienestar".

En el mismo anuncio, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó datos sobre jubilaciones en entidades públicas y señaló que tras el recuento que se realizó en el gobierno federal se detectaron algunas pensiones "exorbitantes".

Indicó que, por ejemplo, en la extinta Luz y Fuerza del Centro existen más de 14.000 extrabajadores jubilados, con un costo anual de 28.000 millones de pesos (1.634 millones de dólares), además de que casi el 70 % reciben una pensión mensual de entre 100.000 y un millón de pesos (entre 5.837 y 58.378 dólares).

También mencionó casos en empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, donde, afirmó, hay pensionados cuyos ingresos superan percepciones de funcionarios en activo.

Añadió que la iniciativa plantea que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50 % de las remuneraciones que percibe el presidente o la presidenta "salvo pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo".

La propuesta será enviada al Senado para su discusión en los próximos días y se enmarca en la política de austeridad del actual Gobierno federal, orientada a revisar beneficios en el sector público.