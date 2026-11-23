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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que ha recolectado 74 mil 403 toneladas de sargazo en las costas de Quintana Roo durante 2026, mediante un operativo que incluye el despliegue de embarcaciones especializadas, vigilancia con drones, instalación de barreras marinas y brigadas de limpieza en playas, con el objetivo de disminuir los efectos de esta macroalga en los ecosistemas y las actividades turísticas de la entidad.

Mediante un comunicado la Semar señaló que, para atender la presencia de sargazo en el litoral, la Armada de México mantiene unidades y personal naval en Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Tulum y Mahahual, donde realizan labores de detección, contención y recolección tanto en el mar como en tierra.

El operativo contempla el uso de buques sargaceros costeros y oceánicos, embarcaciones menores y unidades anfibias especializadas en la extracción de esta macroalga. A estas tareas se suman los Grupos de Recolección Emergente en Playas (GREP), que trabajan de manera coordinada con las unidades navales para retirar el material que llega a las costas.

Drones y barreras para contener el sargazo

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Como parte de la estrategia, elementos de la Quinta Región Naval utilizan drones para realizar reconocimientos aéreos y ubicar las zonas donde se concentra el sargazo. La información obtenida permite identificar los puntos que requieren atención y dirigir hacia ellos los trabajos de recolección y contención.

En el mar también se realizan recorridos para revisar las condiciones de las barreras instaladas, así como trabajos de mantenimiento, reparación y reconfiguración. Actualmente, la Marina cuenta con 13 mil 635 metros de estas estructuras distribuidas en distintos puntos del litoral de Quintana Roo.

Personal naval lleva a cabo inspecciones submarinas para verificar su funcionamiento y labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las embarcaciones y equipos utilizados en el operativo.

Entre los resultados de las jornadas de limpieza reportadas destacan las 39.69 toneladas retiradas en Puerto Morelos.