logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

feliz por la llegada de isaac

Fotogalería

feliz por la llegada de isaac

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"No habrá impunidad para quienes atenten contra periodistas": SSPC

La SSPC y autoridades estatales trabajan coordinadamente para esclarecer el homicidio y garantizar justicia.

Por El Universal

Julio 14, 2026 12:40 p.m.
A
No habrá impunidad para quienes atenten contra periodistas: SSPC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tras el asesinato de la periodista de Veracruz, Roxana Guzmán Ramírez, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se han detenido a ocho personas y la investigación continuará hasta agotar todas las líneas de investigación y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.


      "En el gobierno de México no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas, ni para quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión mediante el abuso de un cargo público o integrantes de una organización criminal. La instrucción de la presidenta es esclarecer plenamente los hechos, garantizar justicia para Roxana Guzmán y su familia y detener a todas las personas responsables de este crimen", declaró.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 14 de julio, el funcionario agradeció la coordinación con el gobierno de Veracruz y su mandataria estatal, Rocío Nahle García. Indicó que instituciones del gabinete de seguridad en coordinación con la Fiscalía General del Estado trabajan en coordinación para dar seguimiento a la investigación por la desaparición y homicidio de la periodista Roxana Guzmán.
      "Mediante trabajos de inteligencia, desarrollados principalmente por la unidad de inteligencia naval, investigación y operaciones coordinadas del gabinete de seguridad, fue posible identificar a los responsables y ejecutar diversas órdenes de aprehensión", explicó García Harfuch.
      Como resultado de estas acciones, mencionó, fueron detenidos José del Carmen "N" y Karen Monserrat, además de cuatro elementos de la policía municipal, involucrados en la privación de la libertad de la periodista.
      Posteriormente, fueron capturados Luis Arturo "N", alias "Delta 11", identificado como responsable del homicidio, además de Javier Iván "N", alias "Delta 1", quien también habría participado en estos hechos. Con estas detenciones, explicó, suman ocho personas detenidas por este caso: Ismael "N", Juan Carlos "N", Luis Enrique "N" y José Manuel "N".
      El 3 de julio pasado, se dio a conocer que la reportera y propietaria del portal de noticias Pulso Informativo Nanchiteco, Roxana Guzmán Ramírez, quien había sido privada de la libertad por un grupo armado el pasado 2 de junio en el sur de Veracruz, fue asesinada por sus captores.
      La Fiscalía General del Estado confirmó que restos hallados como parte de sus diligencias ministeriales, dieron positivo y confirmaron que se trataba de la comunicadora.
      "Se estableció que los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista, hecho que fortalece la investigación y las acciones emprendidas para el esclarecimiento de estos sucesos", señaló un comunicado de prensa.
      A principios de junio, la reportera fue privada de su libertad, hecho que causó conmoción porque fue videograbado el momento en el que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio y se la llevaban.
      En las imágenes se observó a dos sujetos encapuchados y con armas largas golpeando con un mazo la puerta de aluminio; y mientras tratan de ingresar apuntaban las armas hacia los ocupantes de la vivienda; un hombre intenta calmarlos, sin embargo, cuando ingresan lo someten y cortan la grabación.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      No habrá impunidad para quienes atenten contra periodistas: SSPC
      No habrá impunidad para quienes atenten contra periodistas: SSPC

      "No habrá impunidad para quienes atenten contra periodistas": SSPC

      SLP

      El Universal

      La SSPC y autoridades estatales trabajan coordinadamente para esclarecer el homicidio y garantizar justicia.

      Esposa de exdirector de Pemex no acudirá a audiencia
      Esposa de exdirector de Pemex no acudirá a audiencia

      Esposa de exdirector de Pemex no acudirá a audiencia

      SLP

      El Universal

      El exdirector de Pemex enfrenta proceso penal en Morelos por violencia familiar tras la ausencia de la víctima.

      Exdirector de Pemex quedará libre con medida cautelar
      Exdirector de Pemex quedará libre con medida cautelar

      Exdirector de Pemex quedará libre con medida cautelar

      SLP

      El Universal

      Se otorgó un plazo para que el Centro de Reinserción Social Morelos realice la liberación

      Harfuch reporta 2 mil 627 laboratorios clandestinos desmantelados
      Harfuch reporta 2 mil 627 laboratorios clandestinos desmantelados

      Harfuch reporta 2 mil 627 laboratorios clandestinos desmantelados

      SLP

      El Universal

      La Estrategia Nacional contra la Extorsión permitió detener a mil 674 extorsionadores desde julio de 2026.