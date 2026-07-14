"No habrá impunidad para quienes atenten contra periodistas": SSPC

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Tras el asesinato de la periodista de Veracruz, Roxana Guzmán Ramírez, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se han detenido a ocho personas y la investigación continuará hasta agotar todas las líneas de investigación y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

"En el gobierno de México no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas, ni para quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión mediante el abuso de un cargo público o integrantes de una organización criminal. La instrucción de la presidenta es esclarecer plenamente los hechos, garantizar justicia para Roxana Guzmán y su familia y detener a todas las personas responsables de este crimen", declaró.

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Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 14 de julio, el funcionario agradeció la coordinación con el gobierno de Veracruz y su mandataria estatal, Rocío Nahle García. Indicó que instituciones del gabinete de seguridad en coordinación con la Fiscalía General del Estado trabajan en coordinación para dar seguimiento a la investigación por la desaparición y homicidio de la periodista Roxana Guzmán."Mediante trabajos de inteligencia, desarrollados principalmente por la unidad de inteligencia naval, investigación y operaciones coordinadas del gabinete de seguridad, fue posible identificar a los responsables y ejecutar diversas órdenes de aprehensión", explicó García Harfuch.Como resultado de estas acciones, mencionó, fueron detenidos José del Carmen "N" y Karen Monserrat, además de cuatro elementos de la policía municipal, involucrados en la privación de la libertad de la periodista.Posteriormente, fueron capturados Luis Arturo "N", alias "Delta 11", identificado como responsable del homicidio, además de Javier Iván "N", alias "Delta 1", quien también habría participado en estos hechos. Con estas detenciones, explicó, suman ocho personas detenidas por este caso: Ismael "N", Juan Carlos "N", Luis Enrique "N" y José Manuel "N".El 3 de julio pasado, se dio a conocer que la reportera y propietaria del portal de noticias Pulso Informativo Nanchiteco, Roxana Guzmán Ramírez, quien había sido privada de la libertad por un grupo armado el pasado 2 de junio en el sur de Veracruz, fue asesinada por sus captores.La Fiscalía General del Estado confirmó que restos hallados como parte de sus diligencias ministeriales, dieron positivo y confirmaron que se trataba de la comunicadora."Se estableció que los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista, hecho que fortalece la investigación y las acciones emprendidas para el esclarecimiento de estos sucesos", señaló un comunicado de prensa.A principios de junio, la reportera fue privada de su libertad, hecho que causó conmoción porque fue videograbado el momento en el que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio y se la llevaban.En las imágenes se observó a dos sujetos encapuchados y con armas largas golpeando con un mazo la puerta de aluminio; y mientras tratan de ingresar apuntaban las armas hacia los ocupantes de la vivienda; un hombre intenta calmarlos, sin embargo, cuando ingresan lo someten y cortan la grabación.