Exdirector de Pemex quedará libre con medida cautelar
Se otorgó un plazo para que el Centro de Reinserción Social Morelos realice la liberación
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La jueza especializada de Control, Consuelo Adriana Correa, revocó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, y ordenó su libertad inmediata al considerar que cambiaron las circunstancias que dieron origen a esa determinación.
Elementos que motivaron la revocación
Durante la audiencia, la juzgadora explicó que uno de los elementos que motivó la modificación de la medida cautelar fue que la defensa acreditó un domicilio fijo en la Ciudad de México mediante la presentación de una escritura pública.
La jueza recordó que, al momento de imponer la prisión preventiva, Rodríguez Padilla no había podido demostrar que contaba con un domicilio permanente, situación que ahora quedó subsanada con la documentación presentada por sus abogados.
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Consideración del perdón y plazo para liberación
Además de ese elemento, la impartidora de justicia tomó en consideración el escrito mediante el cual la esposa del exfuncionario, la ingeniera cubana María Felicia Jiménez Lavie, manifestó su perdón y su intención de buscar una salida alterna al proceso penal.
Con base en estos nuevos elementos, Consuelo Adriana Correa determinó modificar la medida cautelar y dejar sin efectos la prisión preventiva justificada.
Asimismo, concedió un plazo de dos horas, contadas a partir de las 10:45 horas de este martes, para que el director del Centro de Reinserción Social Morelos cumpliera con la resolución judicial y realizara los trámites correspondientes para la liberación de Víctor Rodríguez Padilla.
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