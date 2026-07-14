Gilberto Mora presume lujoso auto deportivo

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Uno de los futbolistas que más dan de que hablar en el presente mexicano es sin duda, Gilberto Mora. Ya sea por la calidad que muestra dentro del campo a sus 17 años de edad, o por sus posibles destinos en Europa... o por su auto.

Recientemente, el joven futbolista de los Xolos fue captado por un aficionado en las calles de Tijuana en un coche de alta gama, mientras Mora se encuentra de vacaciones antes de reportar con el equipo fronterizo.

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¿Qué carro tiene Gilberto Mora?Antes de volver a los entrenamientos con Xolos, "Morita" fue grabado al volante de un carro cuyo valor ronda los 1.2 millones de pesos, lo que llamó la atención de varios usuarios de redes sociales.Se trata de un BMW Serie 2 Gran Cupé, un automóvil deportivo que aunque luce un perfil bajo a comparación de otros diseños ostentosos, es considerado de lujo.Esta unidad que maneja el joven mediocampista llama la atención de sus seguidores, porque además de tener un motor turbo de 3 cilindros y 167 CV, posee rines deportivos, además de que en su interior está equipado con pantallas digitales y funcionalidad de conducción autónoma optimizada.