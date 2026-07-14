Inseguridad en el centro no es alarmante: Galindo

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, descartó que el Centro Histórico atraviese por una situación extraordinaria de inseguridad, luego de los señalamientos realizados por el diputado Cuauhtli Badillo y por el presidente de la Canacope, Armando Reyes Sías, quienes afirmaron que existe un incremento en robos y asaltos en esa zona de la ciudad.

El edil aseguró que, de acuerdo con la información revisada en las reuniones semanales de la Mesa de Construcción de la Paz, en las que participan autoridades federales, estatales y municipales, durante el último año la seguridad en el Centro Histórico no ha sido un tema de preocupación.

Galindo sostuvo que los hechos delictivos continúan ocurriendo, como sucede en cualquier ciudad, pero afirmó que no existe un escenario que pueda calificarse como alarmante.

Respecto a las declaraciones del diputado local, el alcalde evitó atribuirles un trasfondo político, aunque insistió en que las cifras oficiales no respaldan la percepción de un deterioro de la seguridad en el primer cuadro de la ciudad.

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Sobre las afirmaciones del presidente de la Canacope, Armando Reyes Sías, Galindo dijo no compartir su postura y reveló que el dirigente empresarial se encuentra distanciado de la gestión municipal debido a cambios administrativos implementados por el Ayuntamiento.

Explicó que anteriormente la Canacope concentraba y gestionaba de manera conjunta diversos trámites municipales de sus agremiados, pero ahora esos procedimientos se realizan de forma individual por cada comerciante, esquema con el que, aseguró, Reyes Sías no está de acuerdo.

El presidente municipal añadió que incluso ha intentado reunirse con el dirigente de la Canacope para dialogar sobre esa situación; sin embargo, consideró que dichas diferencias administrativas no guardan relación con las condiciones de seguridad en el Centro Histórico, por lo que rechazó que los señalamientos sobre un presunto incremento de la delincuencia estén sustentados en las estadísticas oficiales.

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Entre seis y siete detenciones semanales: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, aseguró que las acciones de videovigilancia, los recorridos preventivos y la presencia de grupos especializados han permitido mantener resultados constantes en materia de seguridad en el primer cuadro de la ciudad, donde semanalmente se realizan entre seis y siete puestas a disposición del Ministerio Público.

El funcionario explicó que la estrategia de seguridad en el Centro Histórico no solo está enfocada en prevenir actos de vandalismo, sino también en responder de manera inmediata a los delitos que se cometen en flagrancia. Señaló que, gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia, se han concretado diversas detenciones en los últimos meses.

Como ejemplo, recordó la captura de un presunto responsable del vandalismo a un vehículo sobre la calle Melchor Ocampo, ocurrida hace unas semanas, donde la intervención policial se realizó en cuestión de minutos tras el seguimiento efectuado desde el sistema de cámaras instalado en la zona.

Precisó que, en promedio, la SSPC realiza entre 50 y 60 puestas a disposición del Ministerio Público cada semana en toda la ciudad. De ese total, alrededor de seis o siete corresponden al cuadrante del Centro, el cual incluye no solo el Centro Histórico, sino también los barrios de San Miguelito, San Sebastián y Tlaxcala.