Liga MX: ¿Qué partido inaugura el Apertura 2026?

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Aunque el Mundial sigue en desarrollo, esta semana arranca el futbol mexicano con el Apertura 2026 de la Liga MX y lo hace con una doble cartelera, que incluye un histórico partido.

Después de años en Segunda División, el Atlante hace su regreso al máximo circuito para escribir un nuevo capítulo dentro de esta categoría. Además, también reescribirán su historia en el mítico Estadio Azteca, inmueble que fue su hogar por varios semestres.

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El regreso de los Potros de Hierro es la gran novedad en este torneo porque su vuelta significa que se revivirá el primer clásico del futbol mexicano.Necaxa y Atlante se enfrentan este jueves 16 de julio en el estadio Victoria de Aguascalientes, para así vivir una nueva edición de este duelo. Tuvieron que pasar cerca de 15 años para poder vivir de nuevo este histórico duelo en Primera División; el último fue el 16 de abril de 2011.En su paso por la división de plata, ambos clubes se enfrentaron por última vez en la semifinal de vuelta del Clausura 2016 del Ascenso MX, duelo en el que los hidrocálidos vencieron 3-2 al Atlante.Junto a ellos, también se juega el partido de los Xolos de Tijuana vs Tigres a las 21:00 horas del jueves.Horario y dónde ver EN VIVO el primer partido del Apertura 2026Necaxa vs AtlanteDía: jueves 16 de julioHorario: 19:00 horas del centro de MéxicoTransmisión: FOX ONE.