logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

feliz por la llegada de isaac

Fotogalería

feliz por la llegada de isaac

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Liga MX: ¿Qué partido inaugura el Apertura 2026?

El clásico entre Necaxa y Atlante se jugará el 16 de julio, tras 15 años sin enfrentamientos en Primera.

Por El Universal

Julio 14, 2026 12:36 p.m.
A
Liga MX: ¿Qué partido inaugura el Apertura 2026?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque el Mundial sigue en desarrollo, esta semana arranca el futbol mexicano con el Apertura 2026 de la Liga MX y lo hace con una doble cartelera, que incluye un histórico partido.


      Después de años en Segunda División, el Atlante hace su regreso al máximo circuito para escribir un nuevo capítulo dentro de esta categoría. Además, también reescribirán su historia en el mítico Estadio Azteca, inmueble que fue su hogar por varios semestres.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El regreso de los Potros de Hierro es la gran novedad en este torneo porque su vuelta significa que se revivirá el primer clásico del futbol mexicano.
      Necaxa y Atlante se enfrentan este jueves 16 de julio en el estadio Victoria de Aguascalientes, para así vivir una nueva edición de este duelo. Tuvieron que pasar cerca de 15 años para poder vivir de nuevo este histórico duelo en Primera División; el último fue el 16 de abril de 2011.
      En su paso por la división de plata, ambos clubes se enfrentaron por última vez en la semifinal de vuelta del Clausura 2016 del Ascenso MX, duelo en el que los hidrocálidos vencieron 3-2 al Atlante.
      Junto a ellos, también se juega el partido de los Xolos de Tijuana vs Tigres a las 21:00 horas del jueves.
      Horario y dónde ver EN VIVO el primer partido del Apertura 2026
      Necaxa vs Atlante
      Día: jueves 16 de julio
      Horario: 19:00 horas del centro de México
      Transmisión: FOX ONE.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Liga MX: ¿Qué partido inaugura el Apertura 2026?
      Liga MX: ¿Qué partido inaugura el Apertura 2026?

      Liga MX: ¿Qué partido inaugura el Apertura 2026?

      SLP

      El Universal

      El clásico entre Necaxa y Atlante se jugará el 16 de julio, tras 15 años sin enfrentamientos en Primera.

      ¿Dónde y a qué hora ver el Francia vs. España?
      ¿Dónde y a qué hora ver el Francia vs. España?

      ¿Dónde y a qué hora ver el Francia vs. España?

      SLP

      El Universal

      Entrenadores destacaron la calidad y evolución de sus equipos en un duelo que promete ser intenso

      Catorce selecciones han realizado cambio de DT
      Catorce selecciones han realizado cambio de DT

      Catorce selecciones han realizado cambio de DT

      SLP

      El Universal

      Prometen emociones Francia y España
      Prometen emociones Francia y España

      Prometen emociones Francia y España

      SLP

      AP

      Se enfrentan en semifinales, buscando alcanzar el pase para la final del Mundial