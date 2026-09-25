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Piden desaparecer gobierno municipal de Juchitán

El gobernador de Oaxaca solicitará al Congreso disolver el Ayuntamiento tras la detención del alcalde

Por Pulso Online

Septiembre 25, 2026 11:05 a.m.
A
El alcalde de Juchitán fue detenido el 23 de septiembre; la desaparición del Ayuntamiento deberá ser resuelta por el Congreso de Oaxaca.

El alcalde de Juchitán fue detenido el 23 de septiembre; la desaparición del Ayuntamiento deberá ser resuelta por el Congreso de Oaxaca.

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      El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció este viernes que solicitará al Congreso estatal declarar la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, dos días después de la detención de su presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, investigado por presuntos vínculos con un grupo criminal.

      Jara dijo que instruyó al secretario de Gobierno a presentar la petición formal. Su intención, explicó en un mensaje difundido en redes sociales, es nombrar a una persona encargada de conducir temporalmente la administración y mantener los servicios públicos, las obras y las tareas de seguridad en el municipio.

      El Ayuntamiento aún no ha sido desaparecido. La decisión corresponde al Congreso de Oaxaca: el artículo 115 de la Constitución establece que una legislatura local puede declarar la desaparición de un ayuntamiento por una causa grave prevista en la ley, con el voto de dos terceras partes de sus integrantes y después de dar oportunidad a los miembros del cabildo de presentar pruebas y alegatos. 

      Sánchez Altamirano fue detenido el miércoles 23 de septiembre junto con Carlos Alberto "N", alias La Parca. Según lo informado por el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, ambos tenían órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Las autoridades investigan si el alcalde brindó protección a una organización dedicada al cobro de piso y otras actividades delictivas. Se trata de señalamientos sujetos al proceso penal; su responsabilidad no ha sido determinada por una sentencia.

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      Los informes sobre la investigación identifican al grupo como Los Cromo, presuntamente vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sánchez Altamirano ejercía un segundo periodo al frente del municipio, correspondiente a 2025-2027. Su captura provocó manifestaciones de simpatizantes y reportes de bloqueos en los accesos a Juchitán.

      El caso plantea ahora una decisión distinta a la situación penal del alcalde: qué ocurrirá con el resto del ayuntamiento elegido por voto popular. La solicitud de Jara abarca al gobierno municipal, no solo la sustitución del presidente detenido. Por ello, el Congreso deberá examinar las causas que invoque el Ejecutivo y resolver si se cumplen los requisitos para desaparecerlo.

      Jara afirmó que reforzará la presencia de las fuerzas de seguridad en Juchitán y que buscará una transición que permita mantener la atención a la población. Hasta que el Congreso resuelva, el anuncio del gobernador sigue siendo una solicitud, no una declaratoria ni un nombramiento consumado.

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