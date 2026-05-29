logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sufren en Oaxaca por falta de agua

Decenas de manantiales se han secado en los últimos 20 años

Por El Universal

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Sufren en Oaxaca por falta de agua
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Oaxaca de Juárez.- "Ahí sólo queda agua verdosa (...) La usamos para sembrar las plantas", dice uno de los comuneros de San Felipe del Agua sobre uno de las decenas de manantiales que se han secado a lo largo de los últimos 20 años.

      Esta comunidad está asentada en las faldas de los cerros que forman parte de la cordillera norte de Oaxaca. Hacia arriba se extienden miles de hectáreas de bosque de pino y encino; hacia abajo hay un rápido crecimiento urbano. Durante décadas, los manantiales de San Felipe del Agua fueron las principales fuentes de agua potable para la ciudad. Ahora, la gran mayoría están secos.

      El año pasado la comunidad decidió impedir el paso a personas ajenas a la población, con el fin de proteger su bosque de pinos y encinos, deteriorado y dañado por el crecimiento urbano, la contaminación y por otras actividades humanas.

      El río de San Felipe del Agua, los manantiales, los arroyos y los veneros secos son un reflejo de la crisis de agua que vive la ciudad de Oaxaca y los municipios que forman parte de la zona metropolitana, como San Agustín de las Juntas, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, San Antonio de la Cal y Ánimas Trajano, entre otros.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las familias de los valles centrales reciben el servicio de agua potable cada 30 días en promedio, y en algunas zonas se extiende hasta cada 45 días o dos meses. Además, se redujo a menos de 12 horas el abasto y con poca presión, lo que impide almacenar el líquido.

      La respuesta a corto plazo del gobierno de Oaxaca es la colocación de "dispensadores" de agua, regalar tinacos a la población y llenarlos con las pipas de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien).

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Monreal pide posponer anulación de elecciones por injerencia extranjera
        Monreal pide posponer anulación de elecciones por injerencia extranjera

        Monreal pide posponer anulación de elecciones por injerencia extranjera

        SLP

        El Universal

        El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados señaló que la reforma secundaria no se aprobará a tiempo para las elecciones de 2027.

        INE tendrá comisión para verificar nexos de candidatos con crimen organizado
        INE tendrá comisión para verificar nexos de candidatos con crimen organizado

        INE tendrá comisión para verificar nexos de candidatos con crimen organizado

        SLP

        El Universal

        La nueva comisión del INE deberá iniciar funciones antes del proceso electoral 2027 y evaluará posibles vínculos delictivos.

        Nacen tres pumas en Centro Ecológico de Sonora: cuidado y monitoreo
        Nacen tres pumas en Centro Ecológico de Sonora: cuidado y monitoreo

        Nacen tres pumas en Centro Ecológico de Sonora: cuidado y monitoreo

        SLP

        El Universal

        El nacimiento fortalece los programas de conservación de fauna silvestre en Sonora.

        San Lázaro se convierte en ring; diputado Zenyazen reta a priista
        San Lázaro se convierte en ring; diputado Zenyazen reta a priista

        San Lázaro se convierte en ring; diputado Zenyazen reta a priista

        SLP

        El Universal

        La diputada Isabel González solicitó un examen antidoping para Zenyazen Escobar ante su comportamiento alterado.