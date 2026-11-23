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CULIACÁN, Sin.- Tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", se desató una jornada violenta en Guasave que se extendió a Ahome, Salvador Alvarado y Navolato, Sinaloa, que hasta este domingo dejó un total de 17 civiles muertos, nueve supermercados y una gasolinería incendiados, así como numerosas viviendas afectadas.

Además, la Secretaría de Salud de Sinaloa informó que 10 militares fueron atendidos en hospitales por lesiones de bala, y cuatro de ellos fueron trasladados vía área a la capital del estado para una atención más especializada.

El sábado y el domingo fueron localizados 10 cuerpos más; cuatro estaban calcinados en una camioneta con blindaje artesanal abandonada en la colonia Tierra y Libertad. El vehículo quedó prácticamente destruido por los disparos desde helicópteros.

Otros cuatro cuerpos se hallaron en distintos puntos del medio rural, dos de ellos en la comunidad de Sabanillas, uno estaba envuelto en hule y encintado, y el otro tenía las manos esposadas a la espalda.

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En una zona que conduce a la comunidad de San Pedro, en Guasave, fue abandonado bajo un árbol el cuerpo de un hombre con impactos de bala.

En la comunidad del Ranchito de Castro fue descubierto otro cuerpo con disparos de armas de fuego; debido a que no portaba documentos, se desconoce su identidad.