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XALAPA, Ver.- Una joven de 24 años fue asesinada y su cuerpo localizado este domingo en el norte de Veracruz, en un nuevo caso de feminicidio que conmociona a la entidad.

Ahora la víctima fue Fabiola Aguilar, joven estudiante de la comunidad de Providencia del municipio de Alto Lucero, quien salió de su domicilio el sábado pasado, pero no regresó, por lo que sus familiares comenzaron a buscarla.

El cuerpo de la joven fue localizado en el Río Capapote, a la altura de la localidad Coyolillo del municipio de Actopan, con evidentes huellas de violencia; familiares, amigos de Fabiola, así como habitantes de su comunidad exigieron justicia a través de redes sociales.

Autoridades iniciaron una carpeta de investigación sobre este nuevo feminicidio en Veracruz que golpea a la entidad.

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Y es que precisamente horas antes, el sábado, Evelyn, una adolescente que había sido reportada como desaparecida desde el jueves pasado, fue localizada sin vida en la comunidad de Chichicaxtle, perteneciente al municipio de Puente Nacional.

Los asesinatos de Evelyn y Fabiola se suman a una oleada de violencia feminicida que sufre Veracruz durante el presente año. Como ejemplo, 4 feminicidios han conmocionado a Veracruz en menos de 2 meses.