logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

SCJN avala creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar

El fondo mantiene la titularidad de los ahorros y asegura el derecho imprescriptible a reclamarlos.

Por Redacción

Agosto 12, 2026 08:10 p.m.
A
SCJN avala creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el decreto por el cual se crea del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que promulgó el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante el último año de su administración.

      Suprema Corte rechaza acción de inconstitucionalidad contra el fondo

      Por unanimidad de votos, el pleno del Máximo Tribunal de Justicia, encabezado por Hugo Aguilar Ortiz, se aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Alhf, quien consideró infundada la acción de inconstitucionalidad, promovida por diputados federales de oposición.

      Los inconformes afirmaron que era inconstitucional, pues no establecía para qué serían usados los recursos, ni definía las reglas de operación ni mecanismo de devolución.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Derechos y propiedad de los recursos garantizados

      "Los recursos depositados en las cuentas individuales continúan siendo, en todo momento, propiedad de las personas trabajadoras o pensionadas. En ese sentido, a partir del estudio del decreto impugnado, se advierte que la reforma no autoriza la apropiación por el Estado de las cuentas individuales no extingue el derecho de sus titulares, únicamente modifica la forma en que determinados recursos no reclamados son administrados", argumentó Ortiz Alhf.

      En tanto, Ortiz aseveró que la norma no implica una expropiación del fondo de los trabajadores.

      "Es un tema que generó mucha inquietud, se pensaba que era una especie de confiscación de expropiación o de privación de la propiedad, los fondos de los trabajadores, no es así, lo único que está ocurriendo es que se cambia de administrador hacia un mecanismo distinto, pero con todas las garantías. Se mantiene la propiedad de los recursos a favor de los trabajadores, se mantiene la posibilidad de que quien acuda a recuperarlos se pueda prever. Realmente, lo único que está cambiando es de administración".

      Los ministros consideraron que la transferencia de los recursos no constituye una expropiación, confiscación ni pérdida de la propiedad, porque la titularidad de los ahorros permanece en todo momento en las personas trabajadoras o pensionadas.

      Además, el derecho a reclamar los recursos es imprescriptible. En otras palabras, no existe una fecha límite con el objetivo de que la persona trabajadora o sus beneficiarios soliciten su devolución. Inclusive después de que los recursos hayan sido transferidos al Fondo, pueden ser reclamados.

      Y que se garantiza certeza y seguridad jurídica. La ley también contempla mecanismos para proteger esos recursos, como su registro individualizado, la generación de rendimientos y una reserva financiera destinada a garantizar su devolución.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SCJN avala creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar
      SCJN avala creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar

      SCJN avala creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar

      SLP

      PULSO

      El fondo mantiene la titularidad de los ahorros y asegura el derecho imprescriptible a reclamarlos.

      Detienen a Cristian N por extorsión a productores de aguacate en Michoacán
      Detienen a Cristian N por extorsión a productores de aguacate en Michoacán

      Detienen a Cristian 'N' por extorsión a productores de aguacate en Michoacán

      SLP

      EFE

      Cristian 'N', alias 'El Vikingo', fue detenido en Uruapan por extorsionar a productores de aguacate.

      Reapertura de frontera para ganado beneficiará a Sonora y Chihuahua
      Reapertura de frontera para ganado beneficiará a Sonora y Chihuahua

      Reapertura de frontera para ganado beneficiará a Sonora y Chihuahua

      SLP

      EFE

      El cierre de 14 meses fortaleció la industria de carne procesada en México, según Anetif.

      PAN presenta reforma para pedir réplica en menos de tres días
      PAN presenta reforma para pedir réplica en menos de tres días

      PAN presenta reforma para pedir réplica en menos de tres días

      SLP

      El Universal

      La dirigencia panista critica los lineamientos de la 4T por promover censura y autocensura.