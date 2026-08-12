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Detienen a Cristian 'N' por extorsión a productores de aguacate en Michoacán

Cristian 'N', alias 'El Vikingo', fue detenido en Uruapan por extorsionar a productores de aguacate.

Por EFE

Agosto 12, 2026 07:08 p.m.
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Detienen a Cristian N por extorsión a productores de aguacate en Michoacán
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      Ciudad de México, 13 ago (EFE).- El secretario de Seguridad Pública del estado mexicano de Michoacán (oeste), José Antonio Cruz Medina, informó este miércoles de la detención Cristian 'N', alias 'El Vikingo', acusado de extorsionar a productores de aguacate en el municipio de Uruapan en medio de la estrategia del Gobierno de México de proteger del crimen a este sector.

      Detalles confirmados sobre la detención y vínculos criminales

      El titular de la dependencia local afirmó en una rueda de prensa que durante una entrevista realizada a Cristian Martín N se pudo conocer que "mantenía una relación cercana" con Rafael Álvarez Ayala, alias 'El R2', miembro del grupo delincuencial de Los Rs, cuya operatividad criminal está vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

      Cruz Medina aseguró que la detención se ejecutó el pasado 7 de agosto en la región de Uruapan "como resultado de labores de inteligencia y seguimiento" y detalló que en esa misma captura se descubrió que 'El Vikingo' era boxeador profesional en un club deportivo ubicado un área "muy importante del estado de Jalisco (occidente)".

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      "Había desempeñado funciones de enlace y relación con actividades de extorsión a productores de aguacate, comerciantes y propietarios de bares. A este personaje se le ubicaba en bares haciendo cobros de extorsión", manifestó el funcionario.

      Acciones de la autoridad y contexto de seguridad en Michoacán

      Explicó también que la intervención de la Guardia Civil contra el sujeto se originó tras la detección de un vehículo con vidrios polarizados, lo que derivó en su persecución.

      A esta captura se suma también la de Dionicio 'N', detenido el pasado 10 de agosto en el municipio de Peribán tras una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por el delito de extorsión.

      Ambos operativos ocurren en un contexto de reforzamiento de seguridad y protección hacia los productores de aguacate en el país por parte del Gobierno de México, luego de que la semana pasada la Embajada de EE.UU. en México obligó a suspender temporalmente las certificaciones de aguacate en Michoacán.

      Por ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado jueves un plan para reforzar la seguridad en las zonas productoras de Michoacán.

      Durante tres días estuvo paralizado el corte, empaque y comercialización de aguacate de exportación a EE.UU. y fue el lunes, 10 de agosto, cuando 45 empacadoras reanudaron las labores en los campos y empaques en Michoacán.

      Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), México exporta más de un millón de toneladas de aguacate al año y tan solo en el primer cuatrimestre de 2026 ya se habían exportado 501.824 toneladas del fruto.

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