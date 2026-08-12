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Ciencia y Tecnología

NASA aplaza caminata espacial en la EEI por sensor anómalo

La NASA decidió retrasar cinco días la caminata espacial número 97 en la EEI debido a una lectura inesperada en un sensor del traje de Anil Menon.

Por EFE

Agosto 12, 2026 06:57 p.m.
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NASA aplaza caminata espacial en la EEI por sensor anómalo
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      Miami (EE.UU.), 12 ago (EFE).- La NASA aplazó cinco días la próxima caminata espacial en la Estación Espacial Internacional (EEI), prevista para este jueves, después de que un sensor de dióxido de carbono del traje del astronauta Anil Menon diera una lectura inesperada en la salida anterior.

      Sensor de dióxido de carbono genera aplazamiento

      La caminata, la número 97 de las realizadas por astronautas de Estados Unidos, se hará ahora el 18 de agosto y consistirá en reemplazar una antena de comunicación con tierra de la estación, informó la agencia espacial estadounidense en un blog de la EEI.

      El sensor dio la lectura inesperada cerca del final de la salida del jueves pasado, en la que Menon y Jessica Meir prepararon la instalación de unos nuevos paneles solares.

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      Menon no advirtió ningún otro problema y el sensor volvió a marcar valores normales en cuanto se quitó el traje.

      Próximas caminatas y evaluación de trajes

      Los ingenieros en tierra evalúan si cambian de traje para la próxima salida, en la que Menon trabajará junto a Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA).

      La tercera caminata prevista para agosto, la del día 25, se mantiene sin cambios.

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