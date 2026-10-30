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Taddei declaró no poseer inmuebles ni automóvil

Por El Universal

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Taddei declaró no poseer inmuebles ni automóvil
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      Ciudad de México.- Guadalupe Taddei Zavala, ahora exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), recibió al año 4.7 millones de pesos brutos por su cargo, lo que equivale a 3.2 millones de pesos netos, y testó los detalles de la casa que habita, sus bienes muebles, así como los ingresos anuales de su pareja y/o dependientes económicos.

      En su última declaración patrimonial, la cual se había mantenido reservada, Taddei Zavala reportó que el año pasado tuvo ingresos netos por 3 millones 218 mil 693 pesos sólo por su cargo al frente del INE y ningún ingreso extra.

      Este monto es casi el doble que percibió el año pasado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reportó ingresos por un millón 790 mil pesos.

      En su declaración patrimonial entregada en mayo pasado, la extitular del INE no reportó bienes inmuebles ni vehículos.

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      Destaca que Taddei Zavala testó todos los datos del lugar donde vive, información sobre los ingresos anuales de su pareja y/o dependientes económicos, así como la información sobre sus bienes muebles, los montos de sus cuentas bancarias y de ahorros, y en qué bancos se encontraban.

      En su declaración patrimonial, Guadalupe Taddei Zavala justificó testar información sobre bienes muebles y los ingresos anuales de su pareja y/o dependientes económicos al afirmar que era información confidencial por contener, se indica, "datos personales".

      En su declaración patrimonial, Guadalupe Taddei Zavala afirmó no tener ninguna participación ni toma de decisión en ninguna empresa, sociedad o asociación privada, y aseguró que tampoco recibía ningún tipo de apoyo o beneficio privado.

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