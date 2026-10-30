Taddei traicionó al pueblo: CSP

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Ciudad de México.- “Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México, hay que decirlo así”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que la consejera presidenta del INE presentó su renuncia ante supuestos casos de corrupción en contratos.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recalcó que tiene que haber deslinde de responsabilidades con una auditoría profunda y apostó por el fortalecimiento de Talleres Gráficos como empresa del Estado.

Declaró, además, que Guadalupe Taddei Zavala viene de “una burocracia electoral que se ha ido formando a lo largo de los últimos 20 años o más.

“Y resulta que, durante todos esos 20 años, estas empresas que hoy están saliendo, y que salieron desde 1999 públicamente, son empresas coyotes, intermediarios que siempre ganan las licitaciones porque las licitaciones están hechas, no solamente en el INE, sino en los organismos electorales, para que solamente ganen esas empresas por los candados que están puestos para ello”, declaró.

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“Tenemos que hacer una reforma para que no sean estas empresas, que se han dedicado en muchos organismos electorales, y en el propio Instituto Nacional Electoral, a este esquema”, reiteró.

“¿Qué es lo que pienso yo? Que lo mejor es que tengamos una verdadera empresa del Estado dedicada a los Talleres Gráficos, que sea quien produzca la gran mayoría de la papelería electoral a precios justos, totalmente transparentes y con su consejo de administración, esa es la solución”, mencionó.

Al asegurar que se van a garantizar las elecciones de 2027 y que no se puede defender a quien comete irregularidades, detalló que la próxima semana presentará la propuesta para que Talleres Gráficos de México se vuelva una empresa que sea vigilada y auditada.

Insistió la Titular del Ejecutivo federal que “Taddei Zavala fue electa por el Congreso, a través una tómbola, y no por el expresidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Porque lo que quieren poner ahora, que es lo que traen todos, que ‘Guadalupe Taddei era de Morena’, pues no, no era de Morena”, concluyó.