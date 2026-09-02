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Con gafas y gorra, llega multihomicida a domicilio del tecladista

Solo un menor sobrevivió ileso tras el ataque que también cobró la vida de una empleada y la mascota.

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 05:47 p.m.
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Con gafas y gorra, llega multihomicida a domicilio del tecladista
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      Cámaras de seguridad captaron la llegada del multihomicidia, identificado por las autoridades como Diego Sebastián "N", al departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde asesinó y torturó a la familia de su socio Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y productor de Camilo Séptimo.


      En un clip que circula en redes sociales, se ve como el hombre toma el elevador de la residencia, el reloj marca las 17:24 horas. Está vestido de playera negra, chamarra tipo cuero, gorra verde y lentes de sol, mientras porta una mochila.

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      Durante los 24 segundos que dura la grabación, el hombre permanece dentro del ascensor mientras espera llegar al piso indicado y revisa con detenimiento el espacio.
      Luego, voltea y mira fijamente a la cámara de videovigilancia sin expresión.

      Asesinan al tecladista de Camilo Séptimo y a su familia
      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que a doce horas del multihomicidio, se logró la detención de dos personas.
      De acuerdo con los reportes en el lugar fueron torturadas Ana Paula Barragán de 35 años, esposa del músico, quien tenía cuatro meses de embarazo, así como a su hija de tres años.
      También, se localizó el cuerpo de una joven de 21 años maniatada, presuntamente su empleada de limpieza, así como el de la mascota de la familia.
      Sólo un menor de entre cinco y seis años sobrevivió y resultó ileso.

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