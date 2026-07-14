IShowSpeed presentará canción en final del Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- Una de las personalidades más virales fuera de la cancha durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue el streamer Darren Jason Watkins Jr., mejor conocido como IShowSpeed, quien siguió de cerca muchos de los partidos más importantes del evento.

A pesar de las recientes controversias que ha protagonizado, la euforia del creador de contenido de 21 años por el torneo de futbol, contagió a sus millones de seguidores al mostrar cada una de sus aventuras y al lanzar el video musical "Copa del Mundo Campeones" como homenaje a las selecciones que participaron en el torneo.

La invitación de la FIFA a IShowSpeed

En ese sentido, el influencer con más de 50 millones de seguidores en TikTok, volvió a ser tendencia este martes, al confirmarse que participará en la ceremonia de clausura del Mundial donde interpretará el tema viral que ha generado más de 89 millones de reproducciones en YouTube.

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limitada, usadas por el jugador en el Mundial 2026. Foto: Captura de pantalla (Instagram)

La reacción de Speed al contar cómo fue que recibió la llamada de la FIFA para invitarlo a ser parte de la ceremonia que será transmitida en todo el mundo, se viralizó rápidamente por su emoción.

Reacción y alcance global del evento

"Un joven de Ohio, va a estar actuando en la final del Mundial. Me dijeron que habían escuchado la canción y querían que actuara en la final, al principio pensé que era una broma telefónica. La final del último Mundial la vieron 1.4 billones de espectadores y este año pueden ser 2 billones...", mencionó.