INAPAM recuerda trámite gratuito de tarjeta para adultos mayores

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En el marco de la próxima celebración del Día del Abuelo el 28 de agosto en México, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) recordaron la disponibilidad de la credencial oficial que otorga apoyos económicos continuos a las personas de 60 años o más.

Este documento permite acceder a una red nacional de convenios con establecimientos comerciales, dependencias públicas y empresas de servicios que aplican reducciones directas en el gasto cotidiano de los beneficiarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con el portal oficial del Gobierno de México (a través de la Secretaría de Bienestar), el trámite para solicitar la tarjeta es totalmente gratuito y se realiza de manera presencial en los módulos de atención distribuidos a nivel nacional. La persona solicitante adulta mayor debe cumplir con 60 años o más y presentar la siguiente documentación en original y copia:Acta de nacimiento legible.Identificación oficial vigente: Credencial para votar del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la autoridad municipal o delegacional correspondiente.Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: Recibos de luz, agua, teléfono, impuesto predial o estado de cuenta bancario a nombre del solicitante.Fotografía reciente: Una pieza tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico con fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra.Datos de una persona de contacto de emergencia: Presentar la CURP actualizada y un número telefónico de localización.Para ubicar el centro de atención más cercano a su domicilio, la ciudadanía puede consultar la plataforma oficial de la Secretaría de Bienestar en el enlace gubernamental asignado para la localización de módulos.Asimismo, las autoridades aclararon que todas las credenciales emitidas previamente continúan vigentes sin importar el año de expedición o el diseño del plástico, por lo que únicamente es necesario tramitar la reposición por deterioro grave o datos ilegibles.El INAPAM cuenta con un Directorio de Beneficios con Credencial donde las personas usuarias consultan la lista detallada de comercios y corporaciones participantes. Los porcentajes de ahorro varían según el convenio específico suscrito por cada entidad o empresa en áreas clave como salud (laboratorios y farmacias), alimentación (tiendas de abarrotes y productos básicos), servicios legales e impuestos locales (descuentos en pago de agua y predial según el municipio).En el sector de transporte terrestre y aéreo foráneo, las compañías mantienen tarifas preferenciales sujetas a disponibilidad por corrida:ADO: Aplica hasta 50% de descuento en sus servicios ADO, ADO GL, ADO Platino, AU y SUR (limitado a dos lugares beneficiados por unidad).ETN Turistar: Mantiene una reducción del 50% en sus rutas nacionales.Primera Plus: Ofrece la tarifa preferencial del 50% en los espacios asignados por autobús.Ómnibus de México: Aplica el 50% de descuento con un límite de hasta seis boletos con tarifa reducida por autobús.Aeroméxico: Brinda una reducción del 15% sobre la tarifa base bajo sus condiciones vigentes.Para hacer efectivas estas promociones, la persona interesada debe comprar con anticipación y presentar su credencial INAPAM original tanto en taquilla como al momento de abordar, acompañada de una identificación oficial vigente si la empresa lo requiere.