Calla la FGE sobre periodista huasteco

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Si bien hace unas semanas fueron liberadas las creadoras de contenido Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, imputadas de ilícitos por manipulación gráfica con inteligencia artificial (IA), mediante la "Ley Serrano", todavía se desconoce la situación de un tercer implicado en la acusación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aprehensión de Christian Herrera en Ciudad Valles

La tarde del 21 de mayo, Christian Herrera, propietario de la página "Código Rojo" en Ciudad Valles, fue aprehendido por la Policía de Investigación (PDI), relacionado presuntamente con la misma denuncia en contra de las comunicadoras.

Al solicitar información a la FGE sobre la situación jurídica del creador huasteco, hasta el corte y conclusión de esta redacción la institución de procuración no dio respuesta a la petición.

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Incertidumbre sobre denunciante y motivos de investigación

Aunque hasta hace unos días se dio a conocer que la denunciante de esta causa penal corresponde a Ruth Mirian González Silva, senadora del PVEM y esposa del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, no está claro si en este mismo caso se encuentra inmiscuido Christian Herrera.

Las dudas que persisten en las carpetas de investigación por la "Ley Serrano", se deben a que la FGE no ha aclarado los motivos por lo que se les investigan, bajo el argumento de la secrecía o que no existen denuncias.

Todo esto se suma a un nuevo señalamiento en contra de comunicadores, donde Antonio Meza, director del portal Noticias San Luis Potosí, denunció que recientemente balearon la casa de su madre y le dejaron una cabeza de cerdo con un mensaje intimidante.