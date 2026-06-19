Poste de CFE cae sobre camioneta en barrio de Tequis

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Una camioneta de una empresa de botanas, resultó solo con daños al caerle un poste de la CFE en el barrio de Tequisquiapan.

El reporte fue cerca de las 13:00 horas, cuando el chofer de la camioneta de las Sabritas circulaba sobre la calle de Villa Nueva, al llegar a la calle Zacatecas, repentinamente se vino abajo el poste, cayéndole en la parte de la cabina y dañando en su mayor parte el parabrisas; el conductor solo resultó con golpes leves.

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del hecho y personal de CFE realizó labores de cambio de poste para restablecer la luz en la zona.

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