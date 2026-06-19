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Bloquean ruta de iniciativa vs. Ley Serrano

El Congreso trata como "correspondencia" la propuesta para derogar polémica reforma y entorpece su trámite

Por Ana Paula Vázquez

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Bloquean ruta de iniciativa vs. Ley Serrano
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      La propuesta presentada por Artículo 19 y periodistas potosinos que busca derogar la Ley Serrano ingresó al Congreso del Estado sin ser presentada junto con el resto de las iniciativas de la sesión ordinaria del pasado martes, pues fue presentada como correspondencia ciudadana.

      Trámite y recepción de la iniciativa en el Congreso

      El Congreso local no ha explicado sobre este procedimiento de recepción y trámite, que entorpece su llegada al Pleno.

      La propuesta tiene fecha de recepción de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado del viernes 5 de junio y que en su proemio expresa claramente que se trata de una iniciativa. Sin embargo, no apareció dentro del paquete de iniciativas presentado durante la sesión ordinaria del martes 16.

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      Una revisión al orden del día de esa sesión encontró que el documento fue incorporado en el apartado de correspondencia de particulares y que fue turnado a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.

      Ante esta situación, se buscó conocer la postura del área de Servicios Parlamentarios, encargados de la distribución de iniciativas recibidas por el Congreso, sobre las razones por las que la propuesta tuvo la ruta legislativa ordinaria; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

      Contenido y argumentos de la iniciativa ciudadana

      La iniciativa fue presentada por ciudadanos en ejercicio de su derecho constitucional de iniciar leyes y plantea la derogación del artículo 187 Ter, así como de los artículos 272 Bis y 272 Ter del Código Penal del Estado, que criminalizan ciertos usos de la Inteligencia Artificial y que ya provocaron el encarcelamiento de dos creadoras de contenido potosinas.

      De acuerdo con la documentación entregada al Congreso, la propuesta cumple con los elementos previstos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo para las iniciativas ciudadanas, entre ellos exposición de motivos, fundamento legal, proyecto de decreto, artículos transitorios y cuadro comparativo de las modificaciones planteadas.

      En su argumentación, los promoventes sostienen que los delitos incorporados mediante la reforma contienen conceptos ambiguos y amplios que pueden dar lugar a interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades.

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