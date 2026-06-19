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CEDH emite recomendación contra SEGE

La madre de la víctima denunció el caso, pero el director negó responsabilidad escolar.

Por Rubén Pacheco

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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CEDH emite recomendación contra SEGE
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      La falta de intervención educativa a tiempo, provocó que el año pasado conflictos entre alumnas de una secundaria de la capital potosina llegara a agresiones físicas y acoso virtual, cuyas acciones derivaron en la apertura de una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), reveló la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

      CEDH denuncia bullying en secundaria de San Luis Potosí

      Al comprobarse la existencia de bullying o acoso escolar, emitió la Recomendación No. 03/2026 dirigida a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), con ello, la dependencia acumula dos señalamientos recomendatorios del organismo autónomo.

      Conflicto entre alumnas y respuesta institucional

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      La investigación recabada en el expediente 1VQU-0444/2025, refirió que en octubre de 2025 se registró un conflicto entre la alumna denunciante en contra de otras tres compañeras, durante una fiesta celebrada en un domicilio particular.

      Ante ello, la madre de la víctima denunció en la escuela, sin embargo, el director del plantel se deslindó del incidente por no competer a una situación escolar y que lo "tienen arto (sic) con tanta demanda".

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