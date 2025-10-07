Ciudad de México.- En el tramo 5 del Tren Maya ha habido afectaciones a cavernas y cenotes, y se trabaja para que se cumpla el 95% de acciones impuestas para mitigar el daño, informó Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en comparecencia ante las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados.

Detalló que cada semana, se reúne un grupo interinstitucional formado por la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Tren Maya para analizar cuáles son los permisos que le faltan y cuáles acciones de mitigación no han cumplido.

“Lo que hemos hecho es realmente evaluar todos los permisos que tiene el Tren Maya, los que tiene, los que no tiene, para que se regularice la obra del Tren Maya. Regularizar la obra del Tren Maya significa ponerle también una serie de condicionantes (de impacto ambiental, es decir, criterios o acciones impuestas para mitigar o prevenir daños al medio ambiente)”, explicó.

Señaló que las obras del Tren Maya están por cumplir con el 95% de las acciones para mitigar los daños causados a la flora y fauna, derivado de las obras que requirieron la deforestación de grandes extensiones de la selva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La titular de la Semarnat afirmó a los legisladores que en el Tramo 5, el Tren Maya afectó cenotes y cavernas con concreto utilizado para su construcción, y que ha impulsado trabajos de limpieza en esa zona.

“Sí estamos muy conscientes que en el tramo 5, sobre todo, ha habido una afectación a las ocho cavernas y cenotes que ahí se encuentran. Nosotros hemos estado trabajando para ver que se hagan los trabajos de limpieza y retiro de concreto de la obra del Tren Maya, estamos pendientes”.