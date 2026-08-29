Tren Maya, en números rojos

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Ciudad de México.- En 2026 se dispararon las pérdidas y gastos de operación del Tren Maya. Tan sólo en el primer semestre registró 5 mil 13 millones de pesos en pérdidas, contra 4 mil 810 millones de pesos de todo el año 2025. De continuar a ese ritmo duplicará el monto en 2026.

Si se dividen los más de 5 mil millones de pesos en pérdidas de este año entre los 181 días del semestre reportado, el Tren Maya ha perdido 27 millones 697 mil pesos diarios.

Desde su inauguración y hasta junio de 2026, el Tren Maya ha acumulado 14 mil 104 millones de pesos en gastos y pérdidas, de éstos, 11 mil 878 millones de pesos por el funcionamiento.

En contraparte, apenas ha obtenido mil 60 millones de pesos de ingresos por venta y prestación de servicios. Es decir, las ganancias que ha reportado en dicho periodo por transportar pasajeros representan apenas 7.5% del total que ha gastado para su operación.

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Sin embargo, si se dividen los 558 mil 104 millones 793 mil 324 pesos de sobrecosto de su construcción, gastos y pérdidas, entre los 2 millones 665 mil 699 pasajeros que ha transportado del 15 de diciembre de 2023 al 15 de julio de 2026, transportar a cada uno ha costado 209 mil 365 pesos.

Ante las cuantiosas pérdidas del Tren Maya en los últimos dos años y medio, la Secretaría de la Defensa Nacional otorgó por adjudicación directa a la empresa Mextypsa, S.A. de C.V. un contrato por 17 millones 347 mil pesos para que realice un diagnóstico integral y un plan estratégico que implementará entre 2026 y 2030.

Este contrato terminará en febrero de 2027 y es el tercero que recibe Mextypsa del Tren Maya sin que haya un concurso abierto. En el año 2019 se le asignó un contrato por asesoría técnica por 59 millones de pesos; y en 2020, cobró 664 millones de pesos por el servicio de "oficina de gestión" del proyecto.

Asimismo, en 2026, el Tren Maya erogó 40 millones 408 mil 264 pesos para promocionar sus servicios y atraer pasajeros a través de stands instalados en ferias nacionales e internacionales, y por medio de spots de radio, televisión, redes sociales y plataformas de streaming.

La publicidad del Tren Maya es "insuficiente e incapaz de solventar problemas en la obra", porque es un proyecto gubernamental mal planificado y ejecutado, "los problemas son de fondo y no de forma", señaló por su parte Leonardo Núñez, director de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción, en entrevista con El Universal.