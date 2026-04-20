Tribunal desecha denuncia de Grecia Quiroz contra Noroña

Por mayoría, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán se declaró incompetente para resolver la queja que presentó la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, en contra del senador morenista Gerardo Fernández Noroña por posibles actos de violencia política en razón de género.

Tribunal Electoral Michoacán declara incompetencia en queja de Grecia Quiroz

En sesión pública del 16 de abril, el Tribunal estatal avaló el proyecto de la magistrada Yurisha Andrade Morales, quien justificó que el asunto no corresponde a un tema político electoral debido a que Grecia Quiroz, al ser alcaldesa sustituta, no fue electa en las urnas.

"No cuenta con el respaldo del voto ciudadano, por lo cual no es posible reconocer la incidencia alguna en sus derechos político electorales. La persona debe ser funcionaria que ocupe cargo de ser votada popularmente [para que el Tribunal conozca el asunto]", explicó la magistrada ponente al presentar el proyecto, mismo que fue avalado con los votos de Eric López Villaseñor y Adrián Hernández Pinedo.

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La presidenta Amelí Gissel Navarro Lepe se manifestó en contra de esta resolución, al considerar que la alcaldesa, pese a no haber sido elegida por la ciudadanía, sí ejerce todas las funciones del cargo y cuenta con derecho a participar en los asuntos públicos del país.

La magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos también anunció un voto en contra, pues señaló que Grecia Quiroz como presidenta municipal ejerce todas las responsabilidades del cargo público, "lo que implica que hay fundamento para garantizar la defensa de sus derechos político electorales".

Denuncia de violencia política y agresión pública contra Grecia Quiroz

Cabe aclarar que esta queja fue presentada por distintas declaraciones que ha emitido el senador Gerardo Fernández Noroña en sus videocharlas para redes sociales, en donde ha acusado a la alcaldesa de ser "fascista".

Según la denuncia, Noroña ha ejercido ataques a la presidenta municipal, con acciones que cuestionan su legitimidad para ocupar su cargo relativas a su género.

Además, Quiroz reportó que durante su visita al Senado de la República fue víctima de una agresión orquestada por Fernández Noroña, en lo que llamó "un acto de intimidación pública no espontáneo con una estrategia dolosa para humillarla en un espacio del Poder Federal".

El 25 de marzo pasado la bancada morenista, incluido Noroña, arropó a Raúl Morón ante la visita de la alcaldesa, quien ha acusado a este legislador de presuntamente coludir junto a Leonel Godoy sobre el homicidio de su esposo Carlos Manzo, quien fue privado de la vida el 1 de noviembre de 2025 por sujetos armados.

Alcaldesa Grecia Quiroz anuncia impugnación ante el TEPJF

Tras esta sesión del Tribunal Electoral de Michoacán, Grecia Quiroz condenó vía redes sociales la resolución por ser una "aberración jurídica y una discriminación inaceptable".

"El Estado me exige cumplir con el 100% de las obligaciones constitucionales y hacer frente a la crisis de seguridad para gobernar Uruapan, pero me niega el 100% de mis derechos para acceder a la justicia y defender mi dignidad", escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, advirtió que no se rendirá ante este fallo judicial y que continuará en su búsqueda para obtener justicia y evitar que un escudo de impunidad proteja las acciones de Gerardo Fernández Noroña.

De acuerdo con Quiroz, esta resolución será impugnada ante Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"No daremos un solo paso atrás. La violencia política contra las mujeres es inaceptable y las instituciones deben estar para protegernos, no para proteger a los agresores", concluyó.