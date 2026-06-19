Trump está mal informado: CS

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Ciudad de México.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la calificó como "una mujer asustada" y afirmó que el gobierno mexicano "ha perdido el control del país" frente al crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que no caerá en confrontaciones y aseguró que el mandatario estadounidense está mal informado pues el Estado mexicano existe.

El miércoles, durante su discurso de cierre en la cumbre del G7 que se celebra en Evian, Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este a su homóloga mexicana, Sheinbaum Pardo, de ser "una mujer asustada" y acusó al gobierno de México por "haber perdido el control del país".

"México ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México, es triste. La Presidenta es una muy buena mujer, pero es una mujer muy asustada", declaró.

En respuesta en su conferencia matutina de este jueves, la Mandataria sostuvo que personalmente ha hecho saber a su homólogo estadounidense que en México hay funcionarios e instituciones del Estado que están al frente de la estrategia de seguridad.

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El gobierno, afirmó, mantiene una estrategia permanente para combatir la delincuencia y construir la paz, al tiempo que reiteró la defensa de la soberanía nacional.

"Yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración. Pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando, que es lo que a mí me importa. El pueblo de México sabe que todos los días entregamos mente, corazón, alma, todo por el pueblo de México", afirmó.

"No está bien informado. Él [Trump]. Se lo he dicho personalmente, no es algo que lo diga por primera vez. El Estado mexicano existe", respondió la Presidenta, y señaló que también se lo dijo al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, cuando vino a México el pasado 21 de mayo.