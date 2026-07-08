Pedirá consulta a embajada de EU sobre caso "Mayo"

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) va a informar sobre el caso de Ismael "El Mayo" Zambada, luego de que ayer se expuso sobre el caso, tras publicarse una pieza periodística y la exposición por parte del FBI de la aeronave en la que fue trasladado el narcotraficante.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que se pidió a la embajada de Estados Unidos en México una consulta, "más que una nota diplomática".

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"Hoy la Fiscalía, entiendo que va a dar una conferencia de prensa, hay que esperar la conferencia de prensa de la Fiscalía o un comunicado, pero nos informaron que el día de hoy, con relación a lo que presentamos el día de ayer, va a ser un comunicado", comentó.Explicó que lo que se pidió "es una consulta más que una nota diplomática a través del embajador Estados Unidos (Ronald Johnson), y ya estamos esperando la respuesta".Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, informó el martes que se pidió que la FGR solicite formalmente al FBI más información sobre su posible participación en la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en julio de 2024.El canciller indicó que también se ha tenido comunicación con la Embajada de Estados Unidos sobre cómo fue que el avión, en el que se trasladaron estos dos narcotraficantes, fue puesto para exhibirse en el Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa, Nuevo México.