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Yolanda Andrade recibe apoyo tras crisis por esclerosis lateral

Yolanda Andrade agradece oraciones y muestra apoyo de amigos como Pedro Fernández.

Por El Universal

Julio 08, 2026 01:10 p.m.
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Yolanda Andrade recibe apoyo tras crisis por esclerosis lateral
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      Yolanda Andrade reapareció en redes sociales en un mal estado, la conductora de 54 años, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), se recupera de una crisis que la mantiene en cama con un fuerte dolor de cabeza y con dificultades para ver.


      La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que ataca directamente el sistema nervioso. Sus principales características incluyen daño a neuronas motoras, pérdida de control muscular e impacto en funciones cotidianas.

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      Andrade reveló públicamente su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 26 de diciembre de 2025, Lo hizo a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales oficiales en el que se mostró visiblemente afectada por los estragos de la enfermedad.
      La conductora ha hablado abiertamente de su deterioro físico desde 2023, ha visibilizando de manera cruda los cambios drásticos en su rostro y su movilidad muscular, como en esta ocasión en la que compartió un video en el que confiesa que el dolor la había tumbado.
      "Aquí estoy, lo que queda de mi, pero mañana voy a amanecer mejor, hoy sí me tumbó el dolor", confesó.
      Precisó que ahora las molestias las siente en el otro ojo, el izquierdo; reveló que sentía mucho dolor de cabeza, al igual que su costilla, y en sí de toda "la carrocería".
      Yolanda agradeció las oraciones y reiteró el poder transformador de la oración; en sus redes también compartió la foto de un arreglo floral que le regaló su amigo, el cantante Pedro Fernández y su esposa Karina.
      Andrade ha estado compartiendo antiguas fotos con amigos como Pedro Fernández, Ricky Martin, Paulina Rubio, Salma Hayek y de ella misma cuando era joven.

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