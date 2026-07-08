Chocan en la colonia Popular; no hay heridos

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Daños materiales se registraron en un choque de dos automóviles en la colonia Popular.

Fue cerca de las 12:30 de este miércoles, cuando la conductora de un Kia de color rojo circulaba sobre la calle de Durango, pero al incorporarse a la avenida México fue impactada por un automóvil Audi de color negro que circulaba sobre la avenida con dirección a la carretera Matehuala.

Ambos conductores esperaban llegar a un arreglo en la reparación de los daños con sus compañías aseguradoras.

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