Ultiman trabajos en el Parque Elevado

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Ciudad de México.- Contrarreloj y bajo la lluvia, trabajadores ultimaron detalles del Parque Elevado en Calzada de Tlalpan. El Universal pudo constatar que en el tramo que va de Plaza Tlaxcoaque hasta San Antonio Abad la obra está prácticamente concluida. En esta zona se concentran acabados de pintura, colocación de áreas verdes y equipamiento urbano.

En el acceso de la calzada flotante, los visitantes son recibidos por un tótem interactivo con un ajolote diseñado para orientar a los visitantes en distintos idiomas, como español, inglés, francés y chino, sobre sitios turísticos o medios de transporte.

Mientras que de San Antonio Abad a Chabacano los trabajos siguen a marchas forzadas, hay presencia de maquinaria pesada y personal colocando vigas metálicas, soldando y realizando otras acciones de construcción.

De acuerdo con personal del Gobierno de la Ciudad de México y trabajadores en la zona, se prevé que el Parque Elevado sea inaugurado este domingo 7 de junio, antes del mediodía.

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Durante el recorrido, un vecino de la zona de Chabacano expresó temor por la seguridad del Parque Elevado, ya que, dijo, fue construido con demasiada prisa, además de que existen dudas sobre las posibles afectaciones a la infraestructura de la Línea 2 del Metro.

"Lo que quieren es que quede ya (...). Si en 12 años se cae, pues ya le echarán la culpa a alguien", expresó.

El vecino también señaló que la inversión debió enfocarse en resolver problemas de seguridad y conectividad. "Vamos a ver qué pasa, pero, por lo pronto, sí me han hecho la vida bien difícil", agregó.