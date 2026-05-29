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Un ataque armado en Aquila deja tres muertos

Por El Universal

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Un ataque armado en Aquila deja tres muertos
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      Michoacán, Mich.- Resultado de un ataque armado perpetrado esta tarde en una comunidad indígena del municipio de Aquila, tres habitantes murieron a tiros y una más quedó lesionada.

      Los informes señalan que las víctimas viajaban en una camioneta, de Pomaro a El Duin, sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas-Manzanillo, cuando fueron atacados a balazos.

      Las personas fallecidas fueron identificadas como: Lucas Flores Tolentino y Jerónimo García Flores, tesorero y el enlace jurídico, de la comunidad indígena de Pomaro.

      En el lugar también perdió la vida un profesor y quedó gravemente lesionada otra docente, ambos originarios de la Meseta Purépecha y que tenían apenas dos días de haber llegado a esa región a dar clases.

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      Por otra parte, sujetos fuertemente armados atacaron a balazos a dos hombres cerca de la planta de Pemex en la ciudad de Uruapan.

      Los reportes indican que una de las víctimas murió en el lugar por un disparo en la cabeza y la otra fue herida en una pierna.

      Datos de la Fiscalía del estado, revelan que ese municipio se ha mantenido como el más violento en homicidios dolosos.

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