UNICEF alerta aumento de violencia familiar en eventos deportivos

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- La violencia familiar contra mujeres, niñas, niños y adolescentes puede incrementarse hasta 38 por ciento durante eventos deportivos de gran magnitud, advirtieron UNICEF, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), al presentar la campaña nacional "En equipo contra la violencia familiar" con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

UNICEF y ONU Mujeres presentan campaña nacional contra violencia familiar

La iniciativa, impulsada con el apoyo del Gobierno de México a través de la Secretaría de las Mujeres, busca sensibilizar a la población sobre los riesgos que enfrentan miles de personas dentro de sus hogares durante competencias deportivas de alta audiencia y promover mecanismos de prevención, denuncia y atención.

De acuerdo con evidencia internacional presentada por los organismos, un estudio realizado en Inglaterra encontró que los casos de violencia familiar aumentan 26 por ciento cuando el equipo de la persona agresora gana o empata, mientras que el incremento alcanza 38 por ciento cuando pierde.

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Consumo de alcohol y resultados deportivos, factores clave en violencia familiar

Un segundo estudio identificó que el consumo de alcohol constituye uno de los principales factores asociados a este fenómeno. En días de partido, los casos de violencia vinculados al alcohol aumentan hasta 47% en comparación con una jornada habitual.

El representante de UNICEF en México, Fernando Carrera, afirmó que décadas de evidencia en distintos países muestran una relación entre los grandes eventos deportivos y el incremento de la violencia dentro de los hogares.

"Durante los grandes eventos deportivos aumenta la violencia familiar. Décadas de evidencia lo confirman en distintos países y contextos. No es una especulación, pero tampoco una fatalidad. La violencia puede prevenirse", señaló.

Destacó que la campaña busca actuar antes de que ocurran las agresiones y fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes durante el torneo internacional.

Por su parte, la representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur González, subrayó que la violencia familiar no debe normalizarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia.

"La pasión no justifica la violencia. La Copa Mundial nos brinda una oportunidad para fortalecer una cultura de respeto e igualdad y recordar que la seguridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida", expresó.

La campaña hace un llamado a la corresponsabilidad social para identificar señales de violencia, fomentar la denuncia y fortalecer la cultura del reporte. También recuerda que existen mecanismos de atención disponibles las 24 horas para víctimas o personas que detecten posibles situaciones de riesgo.

Los organismos internacionales enfatizaron que no es necesario contar con certeza absoluta para denunciar o pedir ayuda, ya que una sospecha razonable puede ser suficiente para activar mecanismos de protección.

Como parte de la estrategia, diversas figuras del deporte, la cultura y el entretenimiento participan como embajadores de la campaña. Entre ellas destacan los futbolistas Sergio Ramos y Santiago Giménez; las periodistas deportivas Marion Reimers, Rebeca Landa y Tania Rincón; además de las actrices Karla Souza, Fernanda Castillo, Eréndira Ibarra y Gabriela de la Garza.

También se sumaron los clubes Atlas y Tigres, así como artistas y creadores de contenido que buscarán amplificar el mensaje durante el desarrollo del Mundial.

Las agencias de Naciones Unidas señalaron que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad para impulsar acciones de prevención y fortalecer una cultura de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de que ninguna celebración deportiva se traduzca en violencia dentro del hogar.