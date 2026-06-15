SAT reporta menos declaraciones de impuestos en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT), recibió menos declaraciones de impuestos de personas físicas este año debido a que se dieron facilidades para que los pequeños contribuyentes no la presentaran.

Acciones de la autoridad

Así lo explicó el Administrador General de Recaudación, Gari Flores en conferencia de prensa organizada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

"Efectivamente, este año se presentaron menos declaraciones; aquellos que están en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), se les dio la facilidad de no presentar la declaración a partir de este año", dijo.

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Reconoció que ese fue un impacto "muy importante en el número de declaraciones".

Otra razón que mencionó fue que también estuvo relacionada con las declaraciones complementarias.

Detalles confirmados

"Si analizamos el número de estas respecto al año pasado, es la disminución más fuerte que traemos", destacó.

Es decir, expuso que este año los contribuyentes presentaron una sola vez su declaración.

"Por eso se ve un número menor si sumamos el efecto de la facilidad del Resico más el tema de las complementarias, tenemos esa disminución", ponderó.

Sin embargo, aseguró que ahora es más sencillo cumplir ante el fisco.

"En resumen, hay menos porque fue más sencillo y hubo una facilidad para el Resico", matizó.

Cabe recordar que el SAT se había propuesto como meta recibir más de 11 millones de declaraciones de personas físicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

No obstante, en mayo pasado el organismo recaudador informó que solamente se presentaron 10 millones 783 mil 158 declaraciones, de las cuales 7.9 millones resultaron con saldo a favor.

Sin embargo, este lunes Gari Flores dio a conocer que al cierre de la semana pasada fueron 5.6 millones de declaraciones con devolución.

Mencionó que el monto que han restituido a los contribuyentes que solicitaron el reintegro asciende a 44 mil millones de pesos.

Dicha cantidad es mayor a los 31 mil 870 millones de pesos que reportaron en mayo.

Al respecto, dijo que también hay que recordar que el saldo a favor "depende de la cuestión económica de un año a otro".

Negó que estén deteniendo las devoluciones por inconsistencias en la cuenta CLABE de los solicitantes.

"De ninguna forma el SAT actúa de manera arbitraria; tenemos otros datos", esgrimió.

Según el Administrador General de Recaudación, más bien, tiene que ver con el hecho de que algunos causantes cambiaron de cuenta bancaria y se tiene que verificar.