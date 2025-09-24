Arreola: Morena suma el liderazgo empresarial de Sánchez Zumaya

La incorporación de Gerardo Sánchez Zumaya a Morena fue celebrada por el diputado local Carlos Arreola Mallol, quien consideró que este paso fortalece al movimiento en San Luis Potosí al integrar a un perfil empresarial con arraigo en la Huasteca y reconocimiento en todo el Estado.

De acuerdo con el legislador, la incorporación de Sánchez Zumaya refleja la apertura de Morena a sumar liderazgos provenientes de distintos sectores, con la intención de consolidar un proyecto incluyente que amplíe su base social y política de cara a los próximos procesos electorales.

“La incorporación de Gerardo no solo es significativa por su popularidad, sino porque llega con la disposición de trabajar en territorio, de caminar casa por casa, de repartir el periódico Regeneración y de hacer equipo con la gente”, declaró el morenista.

Arreola Mallol señaló que la llegada de nuevos cuadros no debe entenderse como una repartición anticipada de candidaturas, ya que esas definiciones ocurrirán el año entrante bajo los mecanismos internos del partido. Más bien, apuntó, el valor radica en que quienes se afilian lo hacen con la disposición de realizar trabajo de base y fortalecer el movimiento desde el territorio.

El legislador también reconoció el papel de la dirigencia estatal, encabezada por Rita Ozalia Rodríguez, en la suma de perfiles de peso político y social, lo que ha permitido que Morena se posicione como la opción más atractiva para diversos actores que antes militaban en otros partidos.

En este sentido, consideró que la adhesión de Sánchez Zumaya es un ejemplo más de cómo Morena está logrando convencer con resultados y un proyecto de gobierno humanista que, según afirmó, busca responder a las demandas de la ciudadanía potosina.