VIDEO | Estudiante confronta a Noroña por misoginia

"¿Dónde queda la congruencia que dice tener?", lanzó una estudiante de Ciencias Políticas de la UAEM al senador Gerardo Fernández Noroña, en pleno foro de la Escuela de Formación por la Paz y la Democracia en el Senado.

La joven, identificada como Victoria Montes de Oca Castañeda, lo cuestionó de frente: lo llamó "misógino y machista" por declaraciones pasadas contra la senadora Lilly Téllez.

"Usted es el primero que es misógino y machista. No sé si recuerde el día que en el Senado le dijo a la senadora Lilly Téllez: ´tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes´. Entonces, ¿dónde queda la congruencia que usted dice tener con la mujer?".

El morenista intentó defenderse pidiendo que la joven citara la fuente. Ella respondió que lo había leído "en todos los medios de comunicación".

Pero no se detuvo ahí. Victoria también le recordó la compra de su casa en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos, y le cuestionó los valores de austeridad que predican Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum.

"No tengo nada en contra de sus gastos, lo que me cuestiono es dónde queda lo que tanto habla su partido de la austeridad, porque simplemente no puede venir a decir eso si en su partido no lo hay y nada más se la pasan con incongruencias".

Noroña, que había acudido a hablar sobre la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres, terminó guardando silencio ante los señalamientos de la universitaria.

